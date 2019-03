Wien - Salzburg -Basel

In Wien die Jazz-Clubs unter www.ig-jazz.at u. das www.porgy.at Stadtseite www.wien.info/de - In Salzburg der Jazz-Club www.jazzit.at u. die Stadtseite www.Salzburg.info/de - In Basel www.basel.com/de www.birdseye.ch u. auch im Museum www.tinguely.ch Jazz. Die Baseler Fastnacht vom 11 bis- 13 März unter www.baslerfasnacht.info mit dem Morgenstreich in Basel.