Trauer um Andre Previn

Der Pianist -Komponist Andre Previn ist am 28.02. verstorben. Er galt als Musik-Multitalent und vermische Jazz mit Pop und Klassik. Er erhielt 10 Grammys und vier Oscars. (für Filmmusik) https://de.wikipedia.org/wiki/Andre_Previn . Der in Berlin geborene Musiker verstarb in New York. www.billboard.com - Seine Webseite www.andre-previn.com Er wurde 89 Jahre alt.