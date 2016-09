Konzerte des Bunde Jazz Orchester

Diversen Spitzenmusikerinnen treffen mit dem National Youth Orchetra u. der dem National Yeugh Jazz Orchester aus den Niederlanden zu einem Big-Band -Projekt zusammen. und geben in der Landesmusikakademie NRW / in Heck Konzerte. (22.09 ) sowie in in Düsseldorf (23.09) - Dortmund (24.09 ) und Amsterdam (25.09. Alle Informationen unter www.bujazzo.de