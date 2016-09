Acoustic Music News

" Bendig Air " ist die neue CD von Michael Fix www.michaelfix.com dem in Brisbane / Australien lebendem Akustikgitarristen . ( Hörprobe und Europatour ) auf der Seite von Acoustic Musik .( 20.9. Linz / 22.9. Wiesbaden / 23+24.9 Maisach ./ weiter über Gräfing / Kassel / Wuppertal / Osnabrück / Schwerte u. im Oktober weitere Termine. Gastworkshop mit Andy McKee u. Tommy Emmanuel. Eine neue Gitarre wird von Peter Finger präsentiert. Workshop am 5. 11. und 3.Dez. - Die CD " Bendig Air " erscheint in den nächsten Tagen als Rezension auf der Seite " CD " bei uns. Alle Informationen unter im Vorab unter www.facebook.com/acoustic.music.records u. www.acoustic-music.de