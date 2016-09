Anmeldung für " Jugend musiziert " 2017

Auch im kommenden Jahr gibt es wieder die Bühne " Jugend musiziert " für junge Musikerinnen u. Musiker. Talente können sich jetzt anmelden und ihr Können 2017 vor einer fachkundigen Jury präsentieren. . Je nach Alter u. Kategorie dauert das Vorspielen 6 bis 30 Minuten. - Der Regionalwettbewerb für die Städte Kiel- Neumünster u. Kreis Rendsburg/Eckernförde und Plön findet am 4 u. 5. Febr.2017 statt. Wer zu den Besten gehört darf am 17 bis 19. März beim Landeswettbewerb in Lübeck teilnehmen. - Der Bundeswettbewerb findet vom 1. bis 8. Juni 2017 in Paderborn statt. ---- Bewerbungen sind möglich in der Kategorie Klavier / Harfe / Gesang / Drum-Set (Pop) / Gitarre ( Pop) sowie in den Ensemblekategorien Streicher-Ensemble / Bläser-Ensemble / Akkordeon -Kammermusik u. Neue Musik . ANMELDESCHLUSS IST 15. NOVEMBER- Die Anmeldeformulare sind online auszufüllen . Zusätzlich sind diese ausgedruckt u. unterschrieben zu senden an " Jugend musiziert " -Regionalausschuss Kiel . Amt für Kultur u. Weiterbildung z.H. Angelika Stargardt , - Andreas-Gayk -Straße 31- 24103 Kiel . Ausschreibung und Anmeldeformulare unter www.jugend-musiziert.org Fragen beantwortet Angelika Stargardt Tel. ( 0431) 901-3408 www.kiel.de