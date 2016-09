23. Hürther Jazznacht 1.Oktober

Der Jazzclub Hüth veranstaltet am 1. Oktober seine 23. Jazznacht mit hochkarätigen Bands im Bürgerhaus . Bands wie The Shakers www.jiveesharks.com / Jugendjazzorchester NRW www.jjonrw.de / Marcus Schinkel Trio feat Joscho Stephan www.marcus-schinkel.de u. www.joscho-stephan.de / Sidney Ellis & Her Midnight Preachers www.sidneyellis.com / Twana Rhodes & Band www.twana-rhodes.de / globalBeat www.globalbeat.de / Marius Peters Trio feat Heiner Wilbemy www.mariuspeters.de - www.wibemy.de / Tobias Hoffmann Trio www.tobias-hoffmann.com / Five Together / Romeo Franz Ensemble www.swing-rfe.de / Clara & the Navigator / Soundprinter : Alle Infos zur Jazznacht in Hürth bei Köln sowie auch weitere Programme unter www.jazzclub-huerth.de