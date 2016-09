Ingolstädter Jazztage 15.10. - 10.11.

Mit diversen Künstlern an nationalen - internationalen Stars u. Newcomern startet das 23. Jazzfestival in Ingolstadt vom 15.10. bis 10.11. An unterschiedlichen Spielstätten treten Künstler wie Gregory Porter (6.11) oder Al Di Meola - - Dieter Ilg - Brand New Heavis - Richard Bona- u.a. auf. Weitere Highlights sind " Jazz für Kids " oder " Jazz für Schulen " - " Jazz in Kneipen " Am 15.10 erfolgt die Verleihung des Jazzförderpreises der Stadt Ingolstadt an den Pianisten Simon Mack . Weitere Informationen www.ingolstaedter-jazztage.de