Jazzfestival Leibnitz /at 13.10-16.10

Gegründet wurde das Festival 2013 und geht in seine vierte Runde mit Hadar Nolberg (IL)- Chico Freeman-Heiri Känzig Duo ( USA /CH ) - FAT - The Bad Plus (US) - Gipsy Fire ( D/ H / BRA) - Trio Fuller ( US9 -Vanessa Rubin & Band - Am 14.10. von 10-16 Uhr Jazz for Kids mit Studio Dan ( A ) Die Veranstaltungsorte - Programm unter www.leibnitz-kult.at u. www.jazzfestivalleibnitz.at