Kulturtempel " Fabrik " Hamburg

Ein Ausschnitt aus dem Programm der www.fabrik Hamburg , die ein gewohnt volles Haus haben. Am 4.Okt. MASHROU Leila - die in Berlin ausverkauft war . Die libanesische Altermative Rockband jetzt in Hamburg , mit dem neuen Album " Ibn El Leil " / SUZANNE VEGA mit ihrem neuen Album " Lover , Beloved " am 3.Okt. Am 10.Okt. " Hamburg Sounds mit Jupiter Jones die ihr Album " Brüllende Fahnen " vorstellen , mit neuem Sänger . Außerdem den Singer -Songwriter Jan Sievers u. weitere Gäste. MATT SIMONS am 12.Okt. der mit dem Remix " Catch & Release " Adele von den Spitzen der Charts stürzte . 17.10 Grammy Gewinner " ROBERT CRAY & Band " mit erdigem Blues -soulgetränkten Balladen. 20.okt. SEASICK STEVE mit dem neuen Album " Keepin The Horse Between Me And Ground " und am 22.10. POPA CHUBY mit dem Album " The Catfish ) - Am 26.10 " KAISER CHIEFS " u.am 29.10 GORAN BREGOVIC u. seine " Wedding & Funeral Band " - Im Vorverkauf " X-Mas Reggea Show " 24.12. - " Wishbone Ash " ( 12.01.17 - " Theater sport- Steife Brise feat Gegner ( 18.01 -" The Busters " (20.01) - Funny Van Dannen " 26.01) - NDR Bigband feat Geir Lyse ( 09.02.17 ) Änderungen oder Konzerte die ausverkauft sind unter www.fabrik.de