Literatur & Jazz - Reise Frankfurt

Infos zur Literatur & Jazz-Reise im Okt. / Nov. / Dez. unter www.frankfurt-jazz.de - Am 04.10 " Schmalenbach ist wieder da " mit Wolfgang Brenner u. das Frankfurter Jazz Trio mit : Martin Sasse / Jean -Phillippe Wadle -/ Thomas Cremer im www.die-fabrik-frankfurt.de/programm - Jazz in Wiesbaden am 14.10. im Thalhaus mit Wilson de Oliveira / Jean - Philippe Wadle / Thömas Cremer www.thalhaus.de/content/programmübersicht.html Alle Infos unter Thomas Cremer www.frankfurt-jazz.de