Sparkassen-Arena-Kiel

Ein volles Programm bietet die www.sparkassen-arena-kiel.de in dem neuen Programm . Einige Ausschnitte : Wicki - das Musical 1.10 / Baltic Horse Show vom 6.10 bis 9.10 / Andrea Berg 21.10 / dazwischen Handball des www.thw-handball.de / Beatrice Egli 4.11 / Katie Melua ( With Gori Womans Choir ) - / Matthias Reim 10.11 / Polizei Show 2016 12.11 / und diverse weitere Höhepunkte Tickets unter Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. (Tel. 0431-98210226 Mo-Fr. 9 bis 18 Uhr /Sa.9-13 Uhr ) großer Parkplatz am Haus u. Tiefgarage . www.sparkassen-arena-kiel.de