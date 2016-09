Vorverkauf " Berliner Jazzfest "

Das Jazzfest Berlin 2016 beginnt seinen Vorverkauf. Das Festival startet am 1.Nov. u. geht bis 6. Nov. - Das 53. Jazzfest Berlin - mit 14 Konzerten u. 23 Jazzformationen - Filmvorführungen u. Künstlergesprächen auf dem Programm , der Berliner Festspiele . Das Festival startet am 1.Nov. mit einem Vorkonzert von Matana Roberts . Am 2.Nov. Michael Schiefel mit dem Wood &Steel Trio. Weitere Künstler des Jazzfestes sind der Pianist Achim Kaufmann - Anna-Lena Schaabel (Altsaxophonistin ) - das Julia Hülsmann Quartett - Mette Henriette mit großem Ensemble - Wadada Leo Smith ( erhielt 2013 den Pulitzer -Preis-Nominierung ) mit seinem Great Lakes Quartet - Joshua Redman - Bred Mehldau - Das Globe Unity Orchestra mit Manfred Schoof u. Evan Parker - Alexander von Schippenbach - Pianistin Myra Melford mit Quintett - Snow Egret -Angelika Niescier mit Quintett um Florian Weber u. Ralph Alessi - Nick Bärtsch mit Band Ronin u. der hr-Bigband- Jack DeJohnette - Julia Holter- - Steve Lehmann -Eve Risser mit ihrem White Desert Orchestra - die finnische Band Oddarrang- die britische Trompeterin Yazz Ahmed mit ihrer Band Family Hafla - die Sängerin Lucia Cadotsch (CH) mit dem Schwedischen Musiker Otis Sandsö(Sax) u. Peter Eldh (Bass). Im www.a-trane.de Gitarristin Mary Halvorson - Al Takase (p) u. Charlotte Greve (p) u. in der Kaiser Wilhelm Gdächtniskirche (6.11) Wadada Leo Smith u. Pianist Alexander Hawkins . Alle Infos / Karten unter www.berlinerfestspiele.de - www.jazzfest-berlin.de