Bewerbung für " Neue Deutsche Jazzpreis "

Bewerbung für " Neuer Deutscher Jazzpreis "

Bis zum 30.10.2016 können sich professionelle Band , deren Mitglieder ausschließlich in Deutschland leben um den mit 10.000 € dotierten Preis bewerben. Eine Jury wählt im Vorab zehn Bands aus , von denen dann drei Bands am 08.04.2017 in Mannheim auftreten und das Publikum entscheidet wer den Preis bekommt. Kontakt über die Mailadresse Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Postanschrift : IG Jazz - Rhein Neckar e.V. - Brückenstr.2 -68167 Mannheim / www.neuerdeutscherjazzpreis.de u. www.ig-jazz.de