Enjoy Festival 2.10.- 15.11

Das Festival in den Orten Heidelberg - Mannheim - Ludwigshafen hat diverse Höhepunkte und Highlights in seinem Programm . . Wobei auch in weiteren Städten Auftritte geplant sind . Alle Informationen zu den Künstlern - Auftrittsorten und unter der Webseite www.enjoyjazz.de