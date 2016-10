WDR Big-Band auf China Tour bis 21.10

Erstmalig geht die WDR -Big-Band auf China Tour. Konzerte in Beijung - Shanghai - Zhongshan - Guangzhou sind geplant vom 12-21.Okt. mit dem " Composer in Residenz " Vince Mendoza . In Shanghai spielt die Big-Band auf dem Jazzfestival und im JZ Club . http://www1.wdr.de/orchester-und-chor/bigband