Verleihung Karl - Sczuka Preis 2016 - 15.10

Der Karl Sczuka Preis 2016 der Donaueschinger Musiktage wird am 15. Okt. an Klangkünstlerin aus Bremen Christina Kubisch www.christinakubisch.de den Österreicher Peter Kutin http://kutin.klingt.org und Florian Kindlinger http://kindlinger.klingt.org für ihr gemeinsames Hörwerk im Strawinsky-Saal - in 78166 Donaueschingen verliehen. Den Förderpreis erhält der niederländische Trompeter Marco Blaauw für sein Hörspiel " Engel der Erinnerung " http://www.musikfabrik.eu/de/ensemble/mitglieder/marco-blaauw - Platzreservierung -da begrenzte Plätze unter 07221-929 23854 siehe auch www.swr2.de/sczuka Der Sendetermin ist am 16. Okt. um 14.Uhr 05 auf www.swr2.de