Kölner Jazzpreis an Lucas Leidinger

Die Horst u. Gretl Will Stiftung http://will-stiftung-online.de zeichnet den Pianisten Lucas Leidinger mit dem Kölner Jazzpreis ( dotiert mit 10.000.-€ ) aus. Der Pianist überzeugte die Jury durch sein außergewöhnliches Spiel und seinen Werdegang u. seine Entwicklung zum Bandleader u. Komponisten. Der Preis wird am 27.10 im Stadtgarten ( Köln) überreicht www.stadtgarten.de . Der Preis wird seit 1998 an junge Musikerinnen / Musiker vergeben www.koeln.de - Infos über Lucas Leidinger www.lucasleidinger.com