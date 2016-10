Acoustic Music Newsletter

Brandneues Bandprojekt - elektrisch & akustisch m. Markus Segschneider / " Acoustic Guitar Night " im November in verschiedenen Städten , mit Hussy Hicks- Erick Manana & Dama - Steve Hicks - Biber Hermann - Ulrich Uhland Warnecke u. Peter Finger = acht Gitarristen aus vier Ländern und drei Kontinenten - ( auch unter www.guitar-night.de ) - Gitarre des Monats - ( Santa Cruz 1929 00 ) - Guitar Workshop mit Jens Filser am 5. Nov. in Osnabrück mit Stilrichtungen z. B. Blues - Progressiver Rock - Funk - Bluesgrass und Ambient Sounds . Der aktuelle Acoustic Player " Spezialausgabe Fingerstyle " - sowie weitere Infos u. Tickets für die Guitar-Night 2016 unter www.acoustic-music.de