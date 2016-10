Louis Spohr Preis an Prof. Moritz Eggert

Der Louis Spohr Preis der Stadt Braunschweig - dotiert mit 10.000.-€ - wird an den Prof. Moritz Eggert verliehen , " er sei einer der produktivsten -kommunikativsten - zeitgenössischen Künstler Deutschlands , als Tonschöpfer - Interpret - Musikvermittler- Förderer junger Talente u. Organisator von Festivals " so die Jury . ( www.louis-spohr.de u. die Stiftung unter www.louisspohr.de ) Prof. Moritz Eggert = www.moritzeggert.de u. seine Werke bei Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Moritz_Eggert Der 50 jährige Komponist hat über 230 Werke geschaffen und verfasst mit dem " Bad Block of Musick " den meistgelesenen Block zur Musik in Deutschland.