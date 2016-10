Manfred Krug ist tot (79 )

Der Musiker / Schauspieler Manfred Krug -08.02.1937 Duisburg - verstarb am 21.10 im Alter von 79 Jahren in Berlin . Vielen ist er als Schauspieler bekannt. Doch war er ein genialer Pop u. Jazzmusiker / Jazzsänger . Auch in Tatort -Folgen trat er als Sänger auf. In der DDR nahm er bei Amiga Schallplatten auf mit Klaus Lenz - Günter Gollasch - Gerd Naschinsky- Walter Eichenberg und war den bei den Jazz Optimisten Berlin www.jazz-optimisten-berlin.de - https://de.wikipedia.org/wiki/Jazz_Optimisten_Berlin Er trat mit Uschi Brüning (4.3.1947 ) oder der Günter Fischer auf und nahm mit ihnen bei Amiga CDs auf. https://de.wikipedia.org/wiki/Manfred_Krug ( Titel bei Amiga : z.B. " Summertime " / " Auf der Sommerseite " 1962 u.a. mit den Jazz-Optimisten-Berlin wie " Rosetta "- - Auch spielte er mit der Modern Jazz Big Band 65 als Sänger zusammen u. mit diesen Amiga LPs - Manfred Krug war auf Festivals oder im TV zu hören.