Kulturtempel " Fabrik " Hamburg

Kulturtempel " Fabrik " Hanburg

3 und 4. Nov. gastieren " STOPPOK & BAND " die ferade ihr 17. Album veröffentlicht haben " Operation 17 " - LUKA BLOOM " kommt am 6. November - das " IRISH FOLK FESTIVAL " in der 43. Auflage am 11. Nov. Jazz im Wunderland am 11. Nov. mit " JACQUES PALMINGER " mit dem " 440 Hz TRIO - - " Multiinstrumentalist " ( bei den Grammys nominiert ) " Jarke BERNHOFT & BAND " am 17.11.--- Die britische Pop-Sensation " THE HUMAN LEAGUE " ist am 20.11. Gast in der Fabrik . Am 23.11 die " KILLING JOKE " --- und am 25.11. aus Nottingham " SLEAFORD MODS " --- 27.11. " Arktischer Folk -mit Pop u. Jazz " KARI BREMNES " aus Skandinavien mit neuen u. alten Songs. . - IM VORVERKAUF : 1.12.16 " Anthony " / 18.12. Old Merry Tal Jazzband / Bela B; Enno Bunger , Cäthe u. v. a. 8.01.17 / Carl Carton 23.3.17 / Willy Astor 20.9. 17 - Frank Goosen 20.9.17 und Inga Rumpf 9.12.17 - Als Hinweis am 26.1.17 ist FUNNY VAN DANNEN auf seiner Come on Tor in der www.fabrik.de