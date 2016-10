Verlosung für Konzert v. Joachim Kühn /in Köln

Am 9.11. findet in der Kölner Philharmonie die 11.111. Veranstaltung statt , seit 1986 . Verlosung von 11 mal 11 plus 11 Karten - Passenderweise 1 + 1 Tage vor dem 11.11. findet ein Konzert mit dem Musiker Joachim Kühn statt am 9.11. ( Biografie unter https://www.actmusic.com/Kuenstler/Joachim-Kuehn/Biografie u. https://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_Kühn - Der Pianist des europäischen Jazz hat für sein Programm seine heimischen Lieblingssong von Gil Evans - Omette Coleman aber auch The Doors u. den Soundtreck zu Polanskis " Rosemarie Baby " Es ist das einzige Konzert seiner aktuellen Tournee " Beauty & Truth " in Deutschland . Für die Teilnahme an der Verlosung reicht eine E-Mail mit dem Betreff : " Joachim Kühn " an Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. bis zum !! 3.11.2016 so die www.koelner-philharmonie.de