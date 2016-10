Jazzfestival Berlin v. 01.- 6.11.

Es das Highlights im Jazz und zählt jedes Jahr zu einem Treffen mit den Größen des Jazz . Einige Konzerte finden auch im Jazzclub www.a-trane.de - u. weiteren Spielorten statt. Einen Übersichtsplan unter www.jazzfest-berlin.de u. www.berlinerfestspiele.de/jazzfest und unter www.berlinerfestspiele.de Im Radio werden im diverse Konzerte übertragen wie im Deutschlandradio Kultur www.deutschlandradio.de am 3.11. von 20 - bis 22 Uhr u. am 4.11. von 20 bis 22:30 - Am 5.11. folgt der www.wdr3.de von 20 - 24 Uhr und am 5 / 6. 11 von 20 Uhr bis 6.OO in einer Jazznacht der www.br.de / www.hr-online.de / MDR-Figaro ab 0:00 www.mdr.de / der www.ndr.de/info / www.sr2.de / www.swr2.de und am 6.11 von 19 bis 24 Uhr das Kulturradio des RBB www.rbb-online.de . Alle Sender auch unter www.hoerzu.de