Echo Jazz 2017: Ab heute einreichen

Heute ( 31.10 ) startet der Einreichungszeitraum für den ECHO JAZZ 2017 . Bis einschließlich 18. November können Musikfirmen Produktionen ihrer Künstler bei der Deutschen Phonoakademie , dem Kulturinstitut des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) über das Online-Einreichungssystem für den ECHO JAZZ 2017 vorschlagen http://www.echojazz.de/jazz-einreichung Wichtiges Einreichungskriterium ist unter anderem .dass Aufnahmen in der Zeit vom 31.Oktober 2015 bis 1. November 2016 erstmals veröffentlicht worden sind. Aus allen Einreichungen wählt eine Fachjury zunächst drei Nominierte je Kategorie aus , aus denen dann wiederum die Preisträger gekürt werden. Die Richtlinien zur Einreichung unter www.echojazz.de/jazz-hintergrund Der Echo Jazz wird 2017 mit einer Gala wieder in Hamburg verliehen - wie in den letzten Jahren. Alle Infos unter www.echojazz.de Anfragen unter www.musikindustrie.de