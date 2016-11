Kunstpreis SH an Nils Landgren

Der Posaunist Nils Landgren www.nilslandgren.com erhielt den mit 20.000 .-€ dotierten Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein im Kulturwerk am See www.kulturwerk-am-see.de in Norderstedt aus den Händen des Ministerpräsidenten Torsten Albig www.torsten-albig.de überreicht. Der schwedische Posaunist zählt mit zu den bekanntesten Jazz u. R&B Musikern mit seiner Band u. als künstlerische Leiter der www.jazzbaltica.de Seine nächsten CDs erscheinen im November bei www.actmusic.com ( mit Ida Sand /Janette Köhn / Jessica Pilnäs / Shoron Dyall / Jonas Knutsson / Johan Norberg / Eva Kruse unter dem Titel " Christmas With My Friends " auch als Vinyk u. 5 LP Box u. 5 CD Box ) -- Der Förderpreis ging an die Kieler Keramik Künstlerin Lena Kaapke ( der Preis ist mit 5000.-€ dotiert ) www.lena-kaapke.com/de Der Kunstpreis wird alle 2 Jahre vom Land www.schleswig-holstein.de vergeben