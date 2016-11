3 SAT TV Programm

Die US- Wahlberichterstattung CLINTON vs. TRUMP wird übertragen mit einem Vorbericht am 7. Nov. um ab 19:20 ( Kulturzeit ) und am 8.11 . LIVE - BERICHT der US- Wahlnacht . ab 23:55 und am 9.11 diskutieren um 19:20 Literaturwissenschaftler- Intellektuelle über die Wahl . - Weitere Themen im Programm Kultur & Wissen ( Die Deutschen und Polen in 3 Teilen ) 9. November ab 20:15 - " Bauerfeind assistiert " mit Götz Alsmann www.3sat.de/?188734 - 11.11. " Kubas zäher Wandel " www.3sat.de/makro - Film : Neues polnisches Kino am 9.11. um 22:55 - 10.11 um 22::25 u. 11.11 um 22:25 ein Überblick www.3sat.de/?180270 - Fim in www.3sat.de unter www.3sat.de/film - MUSIK : " Rock the Classic " 5. Nov. ab 21:35 unter www.3sat.de/?183741 u. im Kalender www.3sat.de/musik - Theater Tanz : Theaterpreis - Zusammenfassung 6. Nov. 18:15 www.3sat.de/?188557 - Dokumentationen & Reportagen " im Reich der Königselefanten in Südafrika " www.3sat.de/?189211 - Sendungen in der Mediathek www.3sat.de/mediathek u. Fanseiten : www.facebook.com/3sat.de / Twitter : http://twitter.com/3sat Das Vollständige Fernsehprogramm in der kommenden Woche unter www.3sat.de/3sat.php?programm_index.html