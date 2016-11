Elbjazz 2017 in der Elbphilharmonie

2017 ist die www.elbphilharmonie.de erstmals Spielort des von Karsten Jahnke u. Folkert Koopmann veranstaltete Elbjazz-Festival - am 2 + 3.Juni 2017 , nachdem es 2016 abgesagt wurde. Für ersten Tickets können ab 9.11. - 12 Uhrwerden eine Reservierung vorgenommen. www.elbjazz.de/tickets . Das Aktuelle Programm : Jan Garbarek - Joshua Redman Trio - Hildegard Lernt Fliegen- NDR Bigband - Youn Sun Nah - Beadley Belle & Bugge Wesseltoft - Dhafer Youssef - Akura Naru- - Bernhoft- Eric Schaefer - Nighthawks- Nina Attal - Christoph Spangenberg spielt Nirvana - Anna Lena Schnabel- Benjamin Schaefer MIU- Erik Truffaz Quartet Accordion Night . Ticketpreise = Zweitagetickets 89.-€ ( 2 + 3 Juni ) Tagestickets am 2.Juni 55.-€ u. am 3.Juni 69.-€ Weitere Infos unter www.hamburg.de/elbjazz u. www.elbjazz.de/de/elbphilharmonie Alle Infos des Festivals und den Künstler unter www.elbjazz.de