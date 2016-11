Kieler Woche - Sommerfest 2017

Das wohl größte Sommerfest in Europa mit über 3 Mill. Besuchern findet vom 17 bis 25 Juni 2017 statt. Diverse Musikbühnen laden dann zu Konzerten ein - kostenlos . Bühnen des www.ndr.de/ndr2 - dem Sender www.rsh.de ( mit Radio Delta und Radio Bob ) - und weitere Bühnen in der ganzen Stadt . Segler aus der Welt treffen sich auf der Kieler -Förde zum Wettkampf u. Traditionssegler liegen an der Kiellinie . Weitere Highlight werden den Besuchern geboten . Informationen unter www.kieler-woche.de/sommerfest - u. unter der Seite www.kieler-woche.de/sommerfest/musikbuehnen Die Stadtseite mit diversen Kultur und weiteren Informationen wie Stadtplan , Informationen der Stadt www.kiel.de