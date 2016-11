3 Sat TV Programm

Musik : Konzert der Wiener Philharmoniker 17.11. 20:15 Infos www.3sat.de/?188923 " Rock the Classic : Mad Sin 12.11 21:55 Infos unter www.3sat.de/?189020 - Live Musik mit Max Giesinger : 12.11 - 2:25 www.3sat.de/?189592 u. um 3:25 Uhr www.3sat.de/?189593 auch unter dem Kalender www.3sat.de/musik Weitere Sendungen Kunst & Comedy 13.Nov. um 21:00 www.3sat.de/184832 u. www.3sat.de/kleinkunst - Kultur & Wissen mit Wolfgang Niedecken 12.11. 19:30 www.3sat.de/?189601 - 18.11. Ruhe sanft -und günstig über das Bestattungsgeschäft www.3sat.de/makro Wissenschaft & Technik " Der Darm " am 17.11 21:00 www.3sat.de/scobel Wissenschaft & Technik 14.11. um 20:15 " Eine Reise durch das deutsch-italienische -slawische Vielvölkerreich " www.3sat.de/?189263 u. 21:05 www.3sat.de/?189343 Märkte : 10 teilige Dokumentationsreihe - über berühmte europäische Markte am 15.11 ab 14:50 ( 1-5 /10 ) u. 16.11 ab 14:50 (6-10/10 ) www.3sat.de/?187951 Techno sapiens Dokumentation über die Zukunft Mensch wie Roboterhand 16.11. 20:15 www.3sat.de/?189230 u. um 21:105 " Digitale Nebenwirkung :Wenn Computer für und Denken Infos www.3sat.de/?183739 - Am 17.11. ab 14:50 " Amerika von oben " - Antibiotika- Falle am 18.11 um 20:15 - Film : $0. Duisburger Filmwoche - Drei Dokumentarfilme am 14.11 um 22:25 www.3sat.de/?189717 ( " Above and Below " ) am 15.11. ab 22:25 " Lampedusa Winter " u. " Eismädchen " - u. am 15.11. " Das unsichtbare Mädchen " von Dominik Graf u. 201:15 www.3sat.de/?189535 = www.3sat.de/film - Sendungen in der www.3sat.de/mediathek - Fanseiten unter www.facebook.com/3sat.de - Twitter : http://twitter.com/3sat Das vollständige Fernsehprogramm finden Sie unter www.3sat.de/3sat.php?programm_index.html