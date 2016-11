US- Musiker Leon Russell gestorben

Im Alter von 74 Jahren verstarb der Sänger-Gitarrist - Pianist - Songschreiber Georg Russel. Sein Debütalbum nahm er mit John Lennon -George Harrison u. Ringo Starr auf . In den 60er -70er Jahren war er als Session-Musiker bekannt. Begann dann eine Solo- Karriere. Titel wie " Lady Blue " oder " A Song For You " zählten zu seinen großen Hits . Er arbeitete als Keyboarder mit Bob Dylan - Joe Cocker -den Beach Boys zusammen. Die Musik verliert mit ihm einen großen Künstler , um den viele Fans u. Musiker trauern . Ge. wurde er am 02.04.1942 u. verstarb am 13.11.2016 Sein Lebenswerk unter https://de.wikipedia.org/wiki/Leon_Russell / Sein Foto unter seiner Webseite www.leonrussellrecords.com