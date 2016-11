Afrikanische Jazzer Gast beim SWR

Das SWR New Meeting 2016 auf Tour . " Sounds from contemporary Africa " - Kyle Shepherd ( Piano ) - Lionel Loueke ( Guitar , Vocals ) - Mthunzi Mvubu ( Saxophone) - Shane Cooper (Bass) - Jonno Sweetman ( Drum ) 25.11. Mannheim https://altefeuerwache.com/programm/termin/2016/november/25/swr-newjazz-meeting-2016 - Am 26.11. Tübingen- Sudhaus http://sudhaus-tuebingen.de/aktuell/16760.php u. am 27.11 Karlsruhe Tollhaus https://www.tollhaus.de/de/246/jazz-world.html -- Infos -Trailer von Proben www.SWR2.de/njm2016 u. www.facebook.com/SWR2.de