Vorverkauf der Konzerte " Kieler-Woche "

Auf der Freihlichtbühne der Krusenkoppel , finden während der www.kieler-woche.de Konzerte statt. " Gewaltig leise 2017 " im Überblick : Sonnabend 17.Juni " Maybebob " - 18. Juni " Element of Crime " - 19.Juni " Jesper Munk " - 20 Juni " Götz Alsmann -- 21. Juni " Jazzkantine , support Herr Bösel " - 22. Juni " Erne Bunger " - 23.Juni " Albert Hammond " - 24. Juni Bob Geldof & Band " u. 25.Juni " The Ukulele Orchestra of Great Britan " - Karten ab 1. Dez. über www.eventim.de - alle Konzerte beginnen um 20:30 Zur Stadtseite mit News u.Stadtplan www.kiel.de