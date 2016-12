Fotoarchiv der Stadt Kiel online

Das Archiv umfasst ca über 26.000 Bilder und ist online. Es zählt zu den größte kommunalen Mediensammlungen in Deutschland . Unter www.kiel.de/kultur/stadtarchiv und direkt auf die Sammlung http://fotoarchiv-stadtarchiv.kiel.de die News der Stadt mit Kultur . Leben in Kiel . Älter werden in Kiel www.seniorenbeirat-kiel.de unter www.kiel.de