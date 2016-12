Jazzfestival Münster 6. - 8. Januar

Das Festival findet im Theater Münster statt , mit diversen Highlights und der Preisverleihung an die Schlagzeugerin Eva Klesse die in Leipzig u. New York beheimatet ist und 2015 als Newcomerin den www.echojazz.de erhielt . - www.evaklesse.de - Das Theater Münster mit Veranstaltungen unter www.theater-muenster.com und das Jazzfestival unter www.jazzfestival-muenster.de