Sänger-Gitarrist -Bassist Greg Lake ist tot

Er zählte zu den Rock-Ikonen und gründete in den 60 Jahren mit Robert Fripp die Gruppe King Crimson . In den 70 er Jahren dann mit dem Keyboarder Keith Emerson / Dem Schlagzeuger Carl Palmer die Gruppe Emerson, Lake und Palmer ( ELP ) Der britische Musiker -geboren am 10. Nov.1947 hat den Kampf um seine Krebserkrankung verloren u. starb am 7.Nov. 2016 Sein Leben unter https://de.wikipedia.org/wiki/Greg_Lake Er hatte Akzente in der Musik gesetzt und wurde 69 Jahre alt. Titel von ihm u.a. " Fanfare For The common " 1977 - "Lucky Man " 1971 oder der Solo Hit " I Believe In Father Christmas" 1975 die auch in den Charts waren . www.greglake.com