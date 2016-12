Vergabe der Rock u. Pop Preise - Siegen

In der Siegerland Halle werden die 34. Rock u. Pop Preise verliehen. www.siegerlandhalle.de -Beworben hatten sich über 1000 Musiker . Die Sieger in den Kategorien Pop-Folk -Country - Musical - kann es der Sprung in die Karriere sein ( wie z.B. Pur oder Yonne Catterfeld ) Rund 100 Bands u. Solokünstler treten auf. www.musiker-online.com/deutscher-rockpop-preis