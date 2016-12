" Kytes " gewinnt New Music Award 2016

" Kytes " aus Bayern gewinnt in Berlin den " New Music Award 2016 " der von verschiedenen Radiosendern ausgetragen wurde . Ihre Indie-Songs mit popigen-elektronischen Elementen überzeugte die Jury - wie auch ihr Sänger Michael Spieler . Eine Aufzeichnung erfolgt am 14.12. auf dem Sender der www.ard.de ONE - Weitere Informationen zum New Music Award www.sputnik.de/home/newmusicaward/index.html