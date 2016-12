Sänger /Posaunist Knut Kiesewetter verstorben

Sänger / Posaunist Knut Kiesewtter verstorben

Der am 13.09.1941 in Stettin geborene Musiker ist am 28.12.2016 in seiner Heimat Eidelstedt / SH (Garding ) verstorben. Diverse Schallplatten mit Jazz brachte er heraus und war Mitglied diverser Jazzbands. Er gewann mehrmals den Jazz-Poll und war Sänger vieler norddeutscher Lieder. Er war Professor an der Hochschule für Musik in Hamburg -Songschreiber u. Produzent Im Jahr 2000 wurde er von Fürst Wolfgang Ernst zu Ysenburg zum Ritter geschlagen . https://de.wikipedia.org/wiki/Knut_Kiesewetter - Er wurde 75 Jahre alt und hinterlässt eine Lücke in der Jazz-Szene und der Plattdeutschen / Friesische- Musik. Viele Freunde im Norden und bei der Old Merry Tale Jazzband und vielen Jazzmusikern ist Trauer um seine Person , der auch Jazz in der Kirche spielte und bis zuletzt im Fernsehen des www.ndr.de aufgetreten war sowie in seiner Heimat Nordfriesland. www.knutkiesewetter.de