Elbphilharmonie " Countdown läuft "

Ab 1.Jan erstrahlen Gebäude , Werbeflächen , und öffentliche Plätze täglich in einer anderen Farbe. Auf der Elbphilharmonie Fassade werden die Tage - Sekunden per Laserbeleuchtung heruntergezählt . Ein einzigartiges Lichtspektakel gibt es auch bei der Eröffnung am 11. u. 12. Januar. Die Musik im Saal wird in Echtzeit in Farben und Formen übersetzt , die auf das Gebäude projiziert werden. Zu sehen von Süden und Westen aus oder im Livestream auf www.elbphilharmonie.de - Ab 2. Jan. - Pünktlich zur Eröffnung würdigt die Deutsche Post das neue Hamburger Wahrzeichen mit einer eigenen Briefmarke . Besonders schön auf der streng limitierten Karte mit Stempel - diese können Sammler zwischen 9 Uhr u. 17.30 an einem speziell eingerichteten Poststand im Elbphilharmonie Besucherzentrum erwerben. Stolz , unabhängig u. innovativ nennt Titularorganistin Iveta Apkaha die Orgel der Elbphilharmonie. Doch auch die Königin der Instrumente hat in der Werkstatt von Philipp Klais mal klein angefangen. In einem Video gibt der Orgelbauer einen Einblick in sein Atelier u. erklärt ein Pfeifen Kindergarten u. erklärt warum man den Pfeifen dort das Pfeifen beibringen muss. ( auf dem Elbphilharmonie Youtube-Kanal ). Am 4. Jan. startet der Vorverkauf für neue Termine unter www.elbphilharmonie.de