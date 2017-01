Paul Lincke Ring an Wolfgang Niedecken

Der Gründer der Kölschrock-Band Wolfgang Niedecken ( Musiker-Maler- Autor -Komponist ) erhält am 26.März den Paul Linke Ring der Stadt Goslar . Die Jury : " Er sei ein unabhängiger -hochaktiver Freigeist mit Haltung und Virtuosität . Wolfgang Niedecken wurde am 30.03.1951 in Köln geboren u. gründete 1976 die Gruppe www.bap.de - Der Preis , nach dem Operetten -Komponisten Paul Lincke benannt , der am 7.11.1866 in Berlin geboren wurde und in Hahnenklee /Harz am 3.9.1946 starb . Träger des Ringes sind u. a. Udo Jürgens - Peter Maffay- Clueso und 2016 Helge Schneider .