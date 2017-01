Hamburg zeichnet Clubs aus

Als Musikclub des Jahres wurde www.resonanz.club im Bunker in der Feldstraße , mitten in St. Pauli ausgezeichnet ( der Club wurde im Okt.2014 eröffnet ) - Club des Jahres mit der stärksten Newcomerförderung wurden die Astra Stuben www.astra-stube.de - Konzert des Jahres wurde Knust www.knusthamburg.de ( Im August spielten 4 Bands a 40 Minuten -Kettcar -Adam Angst Fortuna - Ehrenfeld -Liza & Kay u. special guest. Hamburger Kneipenchor . Bester neuer Club wurde Moloch im Gängeviertel www.moloch.de - Als Fremdveranstalter /Clubpromotor wurde www.oha-music.com und als Clubnacht des Jahres wurde www.waagenbau.com u. als Festival des Jahres (klein ,aber fein ) ging die Auszeichnung an www.hafenklang.org ( teilweise durch Spenden von NGO " Cadus " www.cadus.org/de/ ) Die Preisträger erhalten ein Preisgeld in Höhe von 10.000.-€ -finanziert von der Kulturbehörde . Ein Ehrenpreis erhielt Wolf von Waldenfels , der an der Entwicklung der Hamburger Clubkultur beigetragen hat. - Der Negativpreis " Die zerbrochene Gitarre " ging an die " Kioskflut in den Hamburger Ausgehviertel " ( siehe www.clubkombinat.de ) - Den Publikumspreis -mittels Voting , erhielt www.moloch.de - In einem Abstimmungsverfahren kürte die Jury aus 81 Bewerber die Preisträger .In der Jury saßen 174 Personen .Die Preise wurden vor 600 geladenen Gästen vergeben , so www.hamburg.de/kulturbehoerde