Senioren-Monatskarte ab 1. März Kiel

Ob zu Sportveranstaltungen - Musikveranstaltungen oder Arzttermin , ab 1. März können Kieler Senioren 25 % sparen. Statt 49 € kostet die Karte dann 36,75 € . Wer über 65 Jahre alt ist u. den Wohnsitz in Kiel hat , kann die personengebundene Monatskarte für die Zone 4000 ( Kiel / Kronshagen / Melsdorf u. Ottendorf / Kiel Schilksee u in Kiel Oppendorf ) nutzen für die KVG -VPP u. Autokraft . Auch die Schifffahrt ist eingeschränkt möglich . Die Karte gilt Werktags von 0 Uhr bis 6 Uhr u. von 6 bis 24 Uhr. Interessenten finden im Internet unter www.kvg-kiel.de/seniorenabo.pdf u. in einem Faltblatt bei der KVG Informationen ,so der www.seniorenbeirat-kiel.de u. www.kiel.de