Kategorien des ECHO stehen fest 22 statt 31 )

Der ECHO wird in diesem Jahr in insgesamt 22 Kategorien vergeben , 9 weniger als bisher. Die Reduzierung der Preiskategorien ist ein zentraler Baustein der im Dezember von der Musikindustrie angekündigten Neuausrichtung des Musikpreises. Weitere Veränderungen betreffen unter anderem Rolle , Aufbau und Zusammensetzung der ECHO-Jury. Künftig wird es für jedes musikalisches Genre eine Fachjury geben , deren Stimme darüber hinaus auch ein deutlich höheres Gewicht bei der Vergabe hat. Nach dem 25.Jubiläum 2016 findet die Verleihung am 6 April in der Messe Berlin statt . Der Kartenverkauf startet voraussichtlich Ende Februar . ( Wir geben den Termin bekannt ) Das neue Verleihungskonzept wird in Zusammenarbeit mit dem Privatsender VOX www.vox.de umgesetzt , die den www.echopop.de übertragen , der seit 1982 zu den wichtigsten Musikpreisen der Welt zählt .( 2016 mit Andreas Bourani / Helene Fischer / Depeche Mode / Lady Gaga / Herbert Grönemeyer / Linkin Park / Bob Geldorf / Robbie Williams / Adele / Rammstein / David Guetta / Coldplay / Die Toten Hosen / und CRO - Weitere Informationen unter www.echo-deutscher-musikpreis.de u. www.musikindustrie.de