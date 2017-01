Neuer Kultursenator in Hamburg .

Nachfolger der Kultursenatorin Prof. Kisseler ( geb. 8.9.1949 verst. 7.10.2016 ) wird der Staatssekretär Carsten Brosda . Er hat das Amt seit der Erkrankung von Prof. B. Kisseler im April 2016 geleitet und seit ihrem frühen Tod vor 3 Monaten übernommen. Carsten Brosda studierte Journalismus u. Politikwissenschaft und leitete das 2011 geschaffene Amt Medien in der Staatskanzlei Hamburg . - Prof. Kisseler wird vielen ,für ihren Einsatz in der Kultur in Erinnerung bleiben . www.hamburg.de www.hamburg.de/kulturbehoerde