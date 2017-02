WDR 3 - Radio Kurzinfo

4 / 5.02 Live aus Gütersloh vom Jazzfest 0.00 bis 6.00 ---- 6.2 ab 22.00 Stan Getz - 7.2. ab 20.00 8 Festival of Bluegrass u. American Music - ab 22.00 Bundesjazzorchester -Leitung Niels Klein - 10.2. ab 20.00 Jazzfestival Münster u. ab 22.00 Straight Ahead -Phil Woods - 11.2. 13.00 Django Reinhardt -Billy Holliday u. Rudolf Toombs u. ab 20.00 Jazzfestival Münster 2017 -danach Jimmy Heath - 15.2. 20.00 Live aus Bielefeld -ab 22.00 Sounds of Island - 18.2. - 13.00 Johnny Hamlin - Nina Simone- Bibi Johns u. The Orioles - 20.2. ab 20.00 WDR Big Band -danach Bill Evans - 21.2. ab 22.00 Orch Kurt Edelhagen m. Annie Ross (1967 ) - 22.02 ab 22.00 WDR Folkfestival 1982 v. Kölner Domplatz - - 24.2 Klanglandschaften v. 3.11.2016 Muhlheim Ruhr ab 20.00 - 27.02 22.00 Buddy Rich - 28.02 ab 20.00 WDR Jazzfest 2017 in Güterloh - danach WDR Big Band mit Antonio Sanches ....... Alle Info www.wdr3.de