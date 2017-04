Copenhagen Jazzfestival 7. -16. Juli

Das 39.Jazzfestival Copenhagen findet in 120 Spielstätten statt . Ob im Tivoli Kopenhagen www.tivoligardens.com/de/lang/german oder in der Innenstadt von Kopenhagen. Diverse Jazzgrößen stehen auf dem Programm ,wie z.B. Palle Mikkelborg (tp / flh / kb / comp / ld.- geb 6.3. 1941 ) www.mikkelborg.dk u. Big-Bands -Solisten . Die ganze Stadt wir zum Festival und bietet einen besonderen Flair. Auch die Anreise mit dem Pkw ist übers Festland möglich und in der Nähe der Innenstadt gibt es Campingplätze . Infos zum Festival www.jazz.dk