Trauer um Frank Dostal ( 71)

Der Sänger und Texter , Frank Dostal - geboren in Flensburg 16.12.1945 - aufgewachsen in Hamburg ,ist im Alter von 71 Jahren am 19.04. in Hamburg verstorben. Er löste Achim Reichel 1966 bei den " Rattles " ab. War dann bei der Gema und setzte sich für die Musiker ein. Seine Songs ,wie " Yes Sir , I Can Boogie " u. a. sind noch heute aktuell. Sein Leben unter https://de.wikipedia.org/wiki/Frank_Dostal