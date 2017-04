" House of Jazz " Till Brönner

Der Trompeter hat in einem Interview mit der Zeitung www.tagesspiegel.de Berlin vom Berliner Kultursenator Klaus Lederer , seine Idee , der er seit Jahren nachgeht , ein "House of Jazz " gefordert. Ein Haus für Basiskultur , wie es ihm vorschwebt ,um dem Jazz eine Heimat zu geben und in der Kultur einen festen Platz zu geben. Z.B. in der " Alten Münze " Berlin. , in der es es eine größere Fläche geben könnte. Auch die finannzielle Seite sprach er dabei an . www.tillbroenner.de hatte zum Amtsantritt des Kultursenators Klaus Lederer , seine Idee vorgetragen und wiederholt in dem Interview seine Bemühungen. ( Den vollständigen Artikel im Tagesspiegel vom 22.04.) Wobei die Idee eine die Idee des Hous of Jazz verbunden ist ,mit einem Klangkörper- einem öffentlichen Studio und einer Akademie. - Anm. : Ein " House of Jazz " wäre eine tolle Idee , den der Jazz benötigt eine Heimat , so verschiedene Jazzmusiker , die den Artikel kennen . Den es gibt keinen zentralen Ort , in dem alles zusammengefasst ist , wie es Till Brönner an die Berliner Kulturpolitik vorschlägt . . Es bleibt abzuwarten ,was aus der Idee und der Verwirklichung wird. ( H-E )