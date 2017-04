" House of Jazz " Till Brönner

Nach der Absage Berlins , an der von dem Trompeter Till Brönner vorgeschlagenen Idee , ein " House of Jazz " zu gründen , überlegt man das Projekt möglicherweise bundesweit auszuschreiben. Die bewilligten 12,5.Mill. € möchte Berlin in ein " Haus für Basiskultur " einsetzen. Till Brönner www.tillbroenner.de der am Tag des Jazz in Kuba spielt , ist mit seiner Idee Vorreiter der Idee ,die dem Jazz mehr Anerkennung gegeben hätte . www.berlin.de