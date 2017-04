3 Sat TV Programm

Am 1.5. " Pop araund the clock " 24. Stunden Konzerte vom Feinsten u.a. mit Ed Sheeran -U 2 - Rolling Stones -Phil Collins -Peter Maffay- .22 Konzerte aus der internationalen populären Musikszene . Die Konzerte sind in der Mediathek 14 Tage zu sehen. www.3sat.de/mediathek oder unter www.3sat.de/musik - Das Programm www.3sat.de/3sat.php?programm.index.html